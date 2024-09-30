«Динамо Минск» обыграл «Ислочь» в рамках Высшей лиги

Действующий чемпион Беларуси по футболу «Динамо Минск» планомерно приближается к лидирующей строчке в турнирной таблице первенства. Накануне столичный коллектив на один день вернул себе пальму лидерства благодаря успешному результату по итогам домашней встречи с «Ислочью». Впереди матч группового этапа Лиги Конференций против шотландского «Хартс». Самое время скачать бесплатно Фонбет на сайте «РБ», и в прямом эфире понаблюдать за выступлениями «бело-голубых» в еврокубках.

В рамках 23-го тура Высшей Лиги Беларуси по футболу 28 сентября «Динамо Минск» принимал на своем поле 11-ю команду чемпионата «Ислочь». В первом тайме гости могли сотворить сенсацию, упустив несколько реальных возможностей выйти вперед.

Во второй половине встречи все встало на свои места – уже спустя 6 минут после выхода на поле «Динамо Минск» вышел вперед благодаря точному удару в исполнении ивуарийского полузащитника Бони Амиана. Жирную точку в противостоянии поставил все тот же Амиан, гол которого на 89-й минуте установил окончательный счет 2:0 в пользу столичного клуба. Минчане на время возглавили турнирную таблицу чемпионата, но на следующий день пальму лидерства вернул себе «Неман».

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