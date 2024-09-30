Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Вторая ракетка мира и лидер сборной Беларуси по теннису Арина Соболенко продолжает коллекционировать самые престижные титулы. После победы на Открытом Чемпионате США белорусская спортсменка имеет отличный шанс завоевать трофей в Пекине, но для начала ей нужно обыграть Киз в 1/8 финала. БК Winline пристально следит за выступлениями Соболенко в Китае, и предлагает активировать бонусы винлайн беларусь на портале Metaratings для получения бонусных средств на бесплатное пари.

Победительница US Open 2024 Арина Соболенко после 2-недельного отдыха отправилась покорять новые теннисные вершины в столицу Китая. Из-за отсутствия Иги Швентек представительница Беларуси возглавила рейтинг на турнире в Пекине, и во втором раунде (первый Арина пропускала из-за высокого рейтинга) без особого труда обыграла спортсменку из Таиланда Мананчая Савангкаев со счетом 2:0.

В следующем круге ей досталась более известная оппонентка в лице Эшлин Крюгер из США. Но это ничуть не смутило Арину, которая расправилась с 68-й ракеткой мира за 1 час и 16 минут со счетом 2:0 (6:2 6:2). Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине, где ее соперницей станет 24-я ракетка мира из США Мэдисон Киз.

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