Минское «Динамо» уступило на своем льду «Северстали»

29 сентября 2024 года состоялся матч очередного тура Континентальной Хоккейной Лиги между «Динамо Минск» и «Северстали». Белорусский коллектив возвращался на родную арену в приподнятом настроении после побед над «Северсталью» и «Куньлунем» на выезде. До конца недели «Зубры» еще дважды порадуют своих фанатов домашними играми против «Адмирала» и «СКА». На каждый из поединков можно подобрать промокод бк зенит на портале Metaratings, и сделать собственный прогноз на исход противостояний.

Поединок против «Северстали» на «Минск-Арене» стал вторым за последнюю неделю. Первый поединок против череповецкого коллектива завершился победой «Динамо» со счетом 3:1 с голами Волкова, Горбунова и Стася. Начало второго противостояния также осталось за «Зубрами» – в самом начале встречи Сэм Анас точным броском открыл счет. Однако еще до первого перерыва гости сравняли счет.

Во втором периоде команды вновь обменялись заброшенными шайбами, и когда болельщики уже готовились увидеть овертайм, «Северсталь» неожиданно вышла вперед благодаря голу Кирилла Пилипенко. Оставшегося времени не хватило «Динамо Минск» для исправления ситуации, поэтому «Зубры» терпят домашнее поражение со счетом 2:3 и прерывают победную серию.