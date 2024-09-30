День предприятия: вакансии в Территориальном центре социального обслуживания населения Витебска

Жизнь
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Учреждению требуются:

  • заведующий отделением;
  • няня;
  • руководитель кружка;
  • сиделки;
  • социальный работник;
  • специалисты по социальной работе;
  • уборщик помещений.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров учреждения по адресу: ул. Смоленская, д. 9, кабинет № 1 (вход с обратной стороны здания), либо в службу занятости по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 10, кабинет № 6. Телефон для справок: 36-25-09.

24 февраля для жителей Витебска пройдет электронная ярмарка вакансий

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