В Витебске с 30 сентября отменяют более десяти дачных автобусных рейсов

Транспорт
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С 30 сентября в Витебске отменяются более десятка автобусных рейсов, курсировавших к дачным поселкам. Причиной стало сокращение пассажиропотока в осенне-зимний период и оптимизация расходов «Витебскоблавтотранс».

Отменяются следующие рейсы:

  • «Витебск-Дрюково-дачи»: отправление с автовокзала Витебска в 6:50 (по выходным) и в 13:40 (по будням), а также рейс в 14:00 (по выходным);
  • «Витебск-Ранино (дачи)»: отправление от о.п. Следственный комитет в 8:00 (по выходным) и с автовокзала в 17:40 (ежедневно);
  • «Витебск-Лятохи»: отправление в 6:45 и 17:55 (по выходным), а также в 8:00 (по будням);
  • «Витебск-Волосово»: отправление в 11:05 (по выходным);
  • «Витебск-Островно»: отправление в 10:00 (по субботам);
  • «Витебск-Коммунарка»: отправление в 19:30 (по субботам).

Кроме того, с 28 сентября добавляется рейс «Витебск-Клиши-2» с отправлением в 15:04 по выходным, а рейс в 19:20 по этому маршруту больше не будет выполняться.

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инфраструктура транспорт
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