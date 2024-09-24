В Витебске, возможно, задержан известный блогер Bulbanews

В расписании суда Железнодорожного района Витебска появилось имя Виталия Александровича Храмцова, более известного в интернете как Bulbanews.

Блогер, на которого подписаны почти 469 тысяч пользователей TikTok и около 600 тысяч в Instagram, известен своими пранками и юмористическими видео с беларуским колоритом. Например, недавно он опубликовал ролик, в котором вместе с другом играл в приставку на большом экране в ТЦ «Галерея» в Минске, это видео собрало 580 тысяч лайков.

Последний раз Bulbanews был активен в соцсетях в среду вечером.