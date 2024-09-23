В Витебской области могут ввести чрезвычайную пожарную опасность с 23 сентября

Пожар
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С 23 сентября в Витебской области могут объявить чрезвычайную пожарную опасность. Согласно штормовому предупреждению Белгидромета, с 23 по 25 сентября на большей части территории Витебской, Гомельской и Могилевской областей ожидается 5-й класс пожарной опасности.

На данный момент в 15 районах Витебской области, включая Витебский, Полоцкий и Оршанский, уже установлен высокий уровень пожарной опасности (4-й класс). Здесь действует запрет на посещение лесов. В 6 западных районах области, таких как Верхнедвинский и Глубокский, установлен 3-й класс опасности, также ограничивающий доступ в леса.

Если 5-й класс пожарной опасности будет введен, то запрет на посещение лесов распространится на всю территорию области.

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