В Витебске 23 сентября отключат горячую воду на ряде улиц из-за реконструкции тепловых сетей

В понедельник, 23 сентября, в Витебске временно отключат горячую воду в ряде жилых домов и объектов с 6:00 до 20:00. Отключение связано с плановыми работами по реконструкции тепловых сетей на улице Карла Маркса.

Горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

Жилые дома по улицам: К. Маркса, Орджоникидзе, Леонова, Некрасова, 8-я Свердлова;

Общественные здания, школы, детские сады и магазины, включая Витебский областной центр медико-социальной помощи и транспортную прокуратуру.

Работы по подключению нового трубопровода проводят «Витебские тепловые сети». В организации приносят извинения за доставленные неудобства и благодарят горожан за понимание.