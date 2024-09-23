В Витебске 23 сентября отключат горячую воду на ряде улиц из-за реконструкции тепловых сетей

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В понедельник, 23 сентября, в Витебске временно отключат горячую воду в ряде жилых домов и объектов с 6:00 до 20:00. Отключение связано с плановыми работами по реконструкции тепловых сетей на улице Карла Маркса.

Горячее водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

  • Жилые дома по улицам: К. Маркса, Орджоникидзе, Леонова, Некрасова, 8-я Свердлова;
  • Общественные здания, школы, детские сады и магазины, включая Витебский областной центр медико-социальной помощи и транспортную прокуратуру.

Работы по подключению нового трубопровода проводят «Витебские тепловые сети». В организации приносят извинения за доставленные неудобства и благодарят горожан за понимание.

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Витебск водоснабжение
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