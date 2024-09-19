Первые малоинвазивные операции по имплантации аортального клапана успешно проведены в Витебской областной клинической больнице

Здоровье
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В рентгеноперационном отделении эндоваскулярной хирургии Витебской областной клинической больницы впервые успешно выполнены три малоинвазивные операции по чрезкожной катетерной имплантации аортального клапана у пациентов с высоким риском традиционного хирургического вмешательства. Эти процедуры были проведены при лечении критического стеноза аортального клапана, вызванного дегенеративными изменениями.

Данная инновационная методика позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов с тяжелыми пороками аортального клапана, которым противопоказана открытая кардиохирургия.

Основные преимущества таких операций заключаются в их минимальной инвазивности, так как доступ осуществляется через небольшой прокол в бедренной артерии, что обеспечивает:

  • минимальную операционную травму;
  • высокую скорость проведения – операция занимает около одного часа;
  • отличную переносимость даже пожилыми пациентами;
  • быструю реабилитацию – пациенты переводятся в палату на следующий день, а через 2-3 дня могут быть выписаны для амбулаторного лечения.

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