Первые малоинвазивные операции по имплантации аортального клапана успешно проведены в Витебской областной клинической больнице

В рентгеноперационном отделении эндоваскулярной хирургии Витебской областной клинической больницы впервые успешно выполнены три малоинвазивные операции по чрезкожной катетерной имплантации аортального клапана у пациентов с высоким риском традиционного хирургического вмешательства. Эти процедуры были проведены при лечении критического стеноза аортального клапана, вызванного дегенеративными изменениями.

Данная инновационная методика позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов с тяжелыми пороками аортального клапана, которым противопоказана открытая кардиохирургия.

Основные преимущества таких операций заключаются в их минимальной инвазивности, так как доступ осуществляется через небольшой прокол в бедренной артерии, что обеспечивает: