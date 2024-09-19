Пашинян считает ОДКБ угрозой безопасности и суверенитету Армении, в то время как ОДКБ набивается к Армении в партнеры

ОДКБ продолжает рассматривать Армению в качестве равноправного партнера. Об этом говорится в интервью генсека организации Имангали Тасмагамбетова.

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ заморожено в том числе и из-за того, что организация создает угрозы безопасности и суверенитету Армении. Об этом он заявил во время Всемирного армянского саммита.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении и ее будущему существованию, суверенитету и государственности Армении. И мы заморозили наше членство в ОДКБ», — сказал он.

«Идет много дискуссий о том, пытается или думает ли Армения вернуться в ОДКБ. Мы полностью восстановим нашу деятельность в ОДКБ только в том случае, если на поставленные нами вопросы будут даны конкретные ответы. Прошло два года с момента нашего запроса, ответы не только не были услышаны, но уже очевидно, что они не будут услышаны. Или, пусть это и не очевидно, но могу сказать, что до тех пор, пока эти ответы не будут услышаны и они не будут убедительными, Армения с каждой секундой отходит все дальше и дальше от ОДКБ», — заявил премьер-министр Армении.

Говоря о безопасности Армении, премьер-министр заявил, что прежняя архитектура безопасности оказалась неэффективной.