В Тверской области России горит целый город, где взорвался крупный склад боеприпасов. Оставшихся в живых эвакуируют

Армия
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В России заявили об успешной атаке украинских беспилотников в городе Торопец Тверской области. Под ударом оказался 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Начавшаяся детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

В Тверской области России горит целый город, где взорвался крупный склад боеприпасов. Оставшихся в живых эвакуируют

Атака произошла в ночь на 18 сентября. В результате атаки произошла массовая детонация боеприпасов, предположительно, ракет. Возник сильный пожар на большой площади. В городе объявлена всеобщая эвакуация. Однако очевидцы заявляют, что там “выжженная земля”.

Согласно информации на странице администрации Торопца в соцсети, жителей эвакуируют в соседний город Западная Двина. Под размещение выживших жителей Торопца все школы и детские сады Западной Двины закрыты.

война
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