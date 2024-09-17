В Бешенковичском районе бригадира фермы обвиняют в сокрытии падежа 18 голов скота

В Бешенковичском районе возбуждено уголовное дело в отношении бригадира молочно-товарной фермы одного из местных сельхозпредприятий. Её обвиняют в служебном подлоге.

По данным прокуратуры, в период с февраля по май 2024 года женщина внесла в официальные документы заведомо ложные сведения, скрыв падеж 18 голов крупного рогатого скота.

Действия бригадира квалифицированы по ч. 1 ст. 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Прокурор направил материалы дела в районный отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования.