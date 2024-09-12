Массовый мор рыбы произошел на реке Витьба

Массовый мор рыбы на реке Витьба стал серьёзной экологической проблемой и затронул участок от моста Баумана до Октябрьского моста. Берега оказались покрыты сотнями мертвых карасей, плотвы и лещей. Основной причиной трагедии стало критически низкое содержание кислорода в воде, которое оказалось в пять раз ниже нормы. Это связано со слабым течением реки, небольшой глубиной и процессами гниения водорослей, что привело к удушью рыбы.

Вероятность химического загрязнения оценивается как низкая, но проверка продолжается. Экологические службы и милиция занимаются этим случаем, чтобы выяснить все детали. Тем временем проводится уборка мертвой рыбы с берегов, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды.

Специалисты продолжают разбираться в причинах произошедшего, ведется расследование. Хотя вероятность химического загрязнения оценивается как низкая, дело передано в милицию для полного выяснения обстоятельств. В данный момент проводятся работы по уборке мертвой рыбы, чтобы избежать дальнейшего ухудшения экологической ситуации.