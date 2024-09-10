В Оршанском районе всю ночь искали пропавшего школьника

В поселке Копысь, расположенном в Оршанском районе, всю ночь разыскивали пропавшего 9-летнего мальчика.

Сообщение о его исчезновении поступило в экстренные службы около 2 часов ночи 10 сентября. Как стало известно, ребенок днем ушел из школы, но домой так и не вернулся. Родители совместно с учителями пытались найти школьника в деревне, обзванивали знакомых, но их усилия не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в милицию.

Поисковые работы продолжались до самого утра. Спасатели обнаружили мальчика около 5:20 утра у одноклассницы, где он ночевал. Мальчик чувствовал себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался. С ним работал психолог МЧС. В поисках участвовали 78 человек и 21 единица техники, в том числе 47 сотрудников и 15 единиц техники МЧС.