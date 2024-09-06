Витебск первый раз принял финальные матчи розыгрыша Кубка Руслана Салея

В первый раз в финале 4-х принимало участие 2 команды из Витебской области. Компанию хоккеистам из Витебска составил ХК «Химки» (Новополоцк). На Кубок он смог попасть благодаря победе над сильным соперником «Неманом». В том матче у болельщиков было много эмоций. Победителя смогла выявить буллитная серия. За хоккейными матчами можно не просто наблюдать, но и делать ставки. Прогнозы будут выгоднее, если использовать фрибет Винлайн. Бесплатная ставка повышает шансы на выигрыш, а беттор заключая пари не рискует собственными средствами.

В первом матче «Химики» встретились с «Юностью» (Минск). Столичные хоккеисты стали методично набивать статистику бросков в створ, но игроки из Новополоцка быстро открыли счет. Первый гол на финале четырех принадлежит Одинокову.

Но удача от команды отвернулась. В 2-ом и 3-ем периоде минчане доминировали. Во время игры наблюдалось много голевых моментов. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу столичной команды.

Встречи ХК «Витебск» и ХК «Шахтер» всегда принципиальные. Команды друг друга не щадят. Зрители наблюдали много силовой борьбы, которая не позволила организовать много шайб. Команда «Витебска» допустила 2 непростительных ляпа, что привело к двум забитым шайбам. На последней минуте витебчане забили гол. Матч завершился со счетом 1:2. В результате «Витебск» отправился в матч за бронзовую медаль.

Встреча команды «Витебск» против ХК «Химик» завершилась поражением для хозяев. Хоккеисты из Новополоцка во втором периоде смогли выйти вперед. В 3-ем периоде счет был 4:1. Яровец смог забросить шайбу в ворота соперников, но ситуация сильно не изменилась. Хозяева проиграли со счетом 2:4.

В главном матче встреча была между «Юностью» и «Шахтером». Зрители увидели шикарную игру. В первом периоде команды забросили 3 раза. Первая шайба была на счету минчан, затем соперники огорчили их 2 раза подряд. Хоккеисты из столицы дерзость такую терпеть не смогли. Ответ был мощным и красивым. Подряд забили 3 шайбы. Но интрига на этом не закончилась. «Шахтер» собрался с силами и забил гол. На большее команде не хватило времени. Матч завершился со счетом 4:3. Кубок Руслана Солея в 7-ой раз завоевала «Юность».

Витебск обеспечил высокий уровень подготовки турнира, хотя у города не было опыта в проведении такого масштабного состязания.

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