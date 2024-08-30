В масле Глубокского молококомбината россияне нашли дрожжи и плесень

Россияне обнаружили дрожжи и плесень в сливочном масле, произведённом ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат». Информация об этом появилась в сообщении Россельхознадзора от 28 августа. В связи с выявленными нарушениями Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации обратилась в Министерство сельского хозяйства Республики Беларусь с просьбой установить для данного предприятия статус «усиленного лабораторного контроля» в Реестре предприятий Таможенного союза.

Примечательно, что ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» ранее стало лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» за производство стерилизованного концентрированного молока и сладкосливочного несоленого масла.