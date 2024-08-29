Возобновление пригородных автобусных маршрутов в Витебске с сентября

В сентябре в Витебске вновь начнут курсировать несколько пригородных автобусных маршрутов.

С 1 сентября будет возобновлено движение автобусов по маршруту № 272-С «Витебск-Сокольники», с отправлением от автовокзала в 14:25 ежедневно.

С 2 сентября восстановят работу автобусы на маршруте № 275-С «Витебск-Старое Село», с отправлением от автовокзала в 14:35 по будням. Также с понедельника будет снова запущен рейс по этому же маршруту, отправление в 17:30 по будням.