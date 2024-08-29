Возобновление пригородных автобусных маршрутов в Витебске с сентября

Главное
Автор Опубликовано

В сентябре в Витебске вновь начнут курсировать несколько пригородных автобусных маршрутов.

С 1 сентября будет возобновлено движение автобусов по маршруту № 272-С «Витебск-Сокольники», с отправлением от автовокзала в 14:25 ежедневно.

С 2 сентября восстановят работу автобусы на маршруте № 275-С «Витебск-Старое Село», с отправлением от автовокзала в 14:35 по будням. Также с понедельника будет снова запущен рейс по этому же маршруту, отправление в 17:30 по будням.

Закрытие маршрута №65-Тк: Витебск лишился важного транспортного сообщения

транспорт
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.