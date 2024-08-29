Арина Соболенко пробилась в третий раунд US Open

Спорт
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В начале недели стартовал престижный теннисный турнир Открытый Чемпионат США, участие в котором принимают исключительно лучшие представители этого вида спорта со всего мира. Одним из главных фаворитов в женской части сетки является Арина Соболенко, накануне пробившаяся в третий круг. Впереди ее ожидает противостояние с Екатериной Александровой. На сайте «РБ» есть полезный материал, посвященный теме того, какая подойдет букмекерская контора где сделать ставку на спортивные события.

В первом раунде Открытого Чемпионата США по теннису Арина встречалась с представительницей Австралии Присциллой Хон, занимающей 203-ю строчку мирового рейтинга. Ожидаемо представительница Беларуси не испытала проблем в этом матче, и одержала победу со счетом 2:0 (6:3 6:3).

Во второй круге конкуренция немного выросла, так как Соболенко противостояла итальянка Лючия Бронцетти, входящая в топ-100 рейтинга WTA. Однако это ни чуть не смутило Арину, которая еще увереннее провела встречу и разгромила соперницу со счетом 2:0 (6:3 6:1). В 1/16 финала Арина встретится с представительницей России Екатериной Александровой. В случае победы белорусская спортсменка выйдет на победителя пары Киз – Мертенс.  

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Арина Соболенко теннис
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