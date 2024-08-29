Футбольный клуб «Витебск» не знает радости от побед в двух последних турах Высшей лиги

Футбольный клуб «Витебск» в нынешнем сезоне представляет собой грозную силу, претендующую на попадание в еврокубки. Однако осечки в двух последних турах отбросили «Северян» от заветной тройки лидеров, и отличный шанс исправить положение представится 31 августа в матче против «Немана». Уже сейчас вы можете активировать промокоды фонбет на сегодня, чтобы быть готовым сделать бесплатное пари на исход данной встречи.

После продолжительной победной серии «Витебск» пребывает в небольшом игровом кризисе, который длится второй тур подряд. Домашний матч против «Арсенала» из Дзержинска не предвещал беды. «Северяне» были явными фаворитами встречи и рассчитывали набрать три очка, но по итогу встреча завершилась со счетом 0:0.

Еще более неожиданным стал результат выездного поединка против «Слуцка». «Витебск» вновь не смог поразить ворота соперника, и потерпел поражение со счетом 0:2. Из-за двух подряд матчей без побед «Северяне» опустились на пятую строчку в турнирной таблице Высшей Лиги. Отставание от третьего места увеличилось до шести очков.