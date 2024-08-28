Какой проданный на аукционе объект в Витебске стал самым дорогим в этом году?

Аукцион Витебск Новости
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Административный корпус на улице Ленинградской в Витебске стал самым дорогим объектом, проданным Комитетом госимущества облисполкома на аукционе в этом году.

Так, за июль комитет провел 12 результативных аукционов по продаже неиспользуемых объектов госимущества. Из них 8 лотов обрели новых владельцев с помощью электронных торгов на Белорусской универсальной товарной бирже. Одним из таких объектов стало трехэтажное административно-бытовое здание с производственным корпусом, расположенное на улице Ленинградской, 17, напротив Полоцкого рынка. Ранее здесь находилось предприятие «Химпласт». После его банкротства здания были переданы в государственную собственность, и часть площадей в настоящее время сдается в аренду.

За 660 тысяч рублей этот лот приобрел индивидуальный предприниматель из Витебска, который имеет большой опыт в сфере работы с недвижимостью, сообщается на сайте Комитета госимущества облисполкома.

Всего за 7 месяцев 2024 года комитетом проведен 71 результативный аукцион по продаже неиспользуемого госимущества, благодаря чему бюджет пополнился на сумму более 2 млн рублей.

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