Какой проданный на аукционе объект в Витебске стал самым дорогим в этом году?

Административный корпус на улице Ленинградской в Витебске стал самым дорогим объектом, проданным Комитетом госимущества облисполкома на аукционе в этом году.

Так, за июль комитет провел 12 результативных аукционов по продаже неиспользуемых объектов госимущества. Из них 8 лотов обрели новых владельцев с помощью электронных торгов на Белорусской универсальной товарной бирже. Одним из таких объектов стало трехэтажное административно-бытовое здание с производственным корпусом, расположенное на улице Ленинградской, 17, напротив Полоцкого рынка. Ранее здесь находилось предприятие «Химпласт». После его банкротства здания были переданы в государственную собственность, и часть площадей в настоящее время сдается в аренду.

За 660 тысяч рублей этот лот приобрел индивидуальный предприниматель из Витебска, который имеет большой опыт в сфере работы с недвижимостью, сообщается на сайте Комитета госимущества облисполкома.

Всего за 7 месяцев 2024 года комитетом проведен 71 результативный аукцион по продаже неиспользуемого госимущества, благодаря чему бюджет пополнился на сумму более 2 млн рублей.