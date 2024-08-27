Вернувшийся с войны вагнеровец убил и изнасиловал 85-летнюю бабушку. Путин его помиловал дважды

Из российской колонии был выпущен мужчина, который изнасиловал и убил 85-летнюю бабушку. Жестокого убийцу и насильника помиловал лично Владимир Путин.

Из колонии в Кировской области был освобожден Иван Россомахин, осужденный на 23 года за убийство и изнасилование пенсионерки. Об этом сообщает правозащитный проект «Травмпункт», ссылаясь на родственников убитой женщины.

Преступление произошло в марте 2023 года в Вятскополянском районе. Мужчина пришел к 85-летней знакомой, где изнасиловал её и убил холодным оружием.

В апреле 2024 года суд приговорил бывшего бойца подразделения «ЧВК Вагнер» Главного управления Генштаба ВС (ГРУ) России к 22 годам заключения. Апелляционный суд увеличил срок до 23 лет, а также обязал его выплатить семье погибшей компенсацию в размере 2 миллионов рублей.

До этого преступления мужчина уже был осужден на 14 лет за убийство и грабеж, но в сентябре 2022 года уехал на войну, после чего был помилован Владимиром Путиным.

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