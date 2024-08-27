Изрезанное тело беларуса нашли в России в канаве возле трассы

В канаве вдоль трассы М11 Москва — Санкт-Петербург обнаружено тело мужчины из Беларуси с множественными порезами.

Вечером 26 августа в полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что на 675-м километре трассы М11 заметил автомобиль, а рядом — окровавленный отбойник. Прибывшие на место полицейские обнаружили тот самый автомобиль, а в канаве рядом с ним — тело мужчины с порезами на обоих предплечьях, передаёт местный телеканал Tvspb.ru.

Тело отправлено в морг для установления точной причины смерти.