Изрезанное тело беларуса нашли в России в канаве возле трассы

Происшествия
Автор Опубликовано

В канаве вдоль трассы М11 Москва — Санкт-Петербург обнаружено тело мужчины из Беларуси с множественными порезами.

Вечером 26 августа в полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что на 675-м километре трассы М11 заметил автомобиль, а рядом — окровавленный отбойник. Прибывшие на место полицейские обнаружили тот самый автомобиль, а в канаве рядом с ним — тело мужчины с порезами на обоих предплечьях, передаёт местный телеканал Tvspb.ru.

Тело отправлено в морг для установления точной причины смерти.

Читайте также: В России задержали витебского врача Владимира Мартова

Россия убийство
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.