За взятку в Витебске предстанет перед судом двоюродный внук создателя «Нивы»

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Станислав Прусов – экономист-ученый, специализирующийся на электроэнергетике. Он занимал должность заместителя начальника управления и руководителя отдела бизнес-планирования ПЭУ РУП «Витебскэнерго», а также работал ведущим научным сотрудником в Институте энергетики НАН Беларуси.

Прусов активно занимался сбором информации о своем дяде, знаменитом художнике из Витебска Олеге Прусове. Он также принимал участие в мероприятиях, посвященных памяти своего двоюродного деда Петра Прусова, главного конструктора ВАЗ и создателя модели «Нива». На одной из фотографий Станислав запечатлен в Лиозно на автопробеге «Нива», организованном в честь его деда.

В 2022 году Станислав курировал испытания таиландской технологии XPlateTM, направленной на сокращение выбросов загрязняющих веществ в энергетической отрасли. С тех пор его деятельность остается неизвестной.

Самая крупная взятка в Беларуси за 2018 год составила 85 тысяч евро. В каких сферах берут и дают больше всего

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