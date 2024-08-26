Сериал «Высшее общество»: о поисках истинных чувств под маской простоты

Сериал «Высшее общество» — это южнокорейская драма, выпущенная в 2015 году. Создатели многосерийного проекта — режиссёр Чхве Ён-хун и автор сценария Ха Мён-хи. Зрителям предлагается нетривиальная интерпретация истории, которая не раз воплощалась во многих фильмах и сериалах — о любви между представителями высших слоёв общества и обычными людьми. Несмотря на кажущуюся банальность основной сюжетной линии, идея «Высшего общества» благодаря оригинальному воплощению признана и критиками, и зрителями как оригинальная и интересная.

Чан Юн Ха происходит из очень состоятельной семьи. У неё есть всё, что можно пожелать: финансы, обеспеченное будущее и поклонники, которые окружают её вниманием. Однако всякий раз, начиная новые отношения, она задумывается, действительно ли она нужна своему партнёру, или же его интересуют только её деньги и влияние. Чан Юн Ха решает втайне от всех пожить жизнью обычного человека. Она находит работу в супермаркете и добросовестно выполняет свои обязанности.

Чхве Джун Ги работает менеджером в одной из крупнейших компаний. Он родился в небогатой семье, но всего добился самостоятельно. Главный герой стремился достичь вершины, не останавливаясь ни перед чем и используя любые доступные ресурсы, людей и возможности. Он всегда выбирал себе спутниц из-за их положения в обществе.

Встретив Чхве Джун Ги, Чан Юн Ха практически сразу влюбляется в него, надеясь на ответные чувства. Она не догадывается, что Джун Ги известно о её тайне, и именно поэтому он обратил на неё внимание. Героиню ждёт горькое разочарование и боль от предательства. Сможет ли герой испытать искренние чувства или продолжит преследовать свои цели?

В дораме «Высшее общество» освещаются не только взаимоотношения главных действующих лиц. Сюжетная линия второстепенных персонажей Ю Чан Су и Ли Джи-и также представляет интерес. Наследник крупной корпорации и простая работница магазина изначально испытывают неприязнь друг к другу. Однако со временем их чувства меняются. Актёры прекрасно передали «химию» между своими героями.

В главных ролях снялись Сон Джун, Юи, Пак Хён-Щик и Лим Джи-ён. Актёры отлично справились со своей работой, очень естественно показав развитие отношений между персонажами. Благодаря их талантливой игре была прекрасно раскрыта и другая тема, на которую хотели обратить внимание авторы, — как социальное неравенство влияет на отношения между людьми и как трудно бывает найти настоящую любовь.

Дорама «Высшее общество» достойна внимания. Она выгодно отличается от похожих историй последних лет. И критики, и зрители в числе её достоинств отмечают оригинальность сюжета, искреннюю и эмоциональную актёрскую игру, способность затронуть важные социальные вопросы. Сериал также получил высокие оценки за режиссуру. Чхве Ён-хун сумел создать напряжённую атмосферу и заставить зрителей переживать за судьбу главных героев.