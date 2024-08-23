Александр Субботин утвердил новые назначения на руководящие должности в Витебской области

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В рамках обновления управленческих структур в Витебской области, Александр Субботин дал согласие на ряд ключевых назначений. Новые назначения затронули как государственные, так и коммерческие сферы.

Так, Александр Субботин утвердил назначения на ключевые руководящие должности:

  • Валентин Чумяный стал директором КУП по содержанию коммунального хозяйства “Оршакомхоз”.
  • Александру Королю поручено руководство учреждением “Государственный архив Витебской области”.
  • Александр Бородий возглавил унитарное полиграфическое предприятие “Витебская областная типография”.
  • Алексей Богачев занял пост заместителя начальника главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома.

Глава Витебщины Александр Субботин принял кадровые решения

Александр Субботин кадровые назначения
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