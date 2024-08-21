Жительница Витебска перевела мошенникам почти миллион рублей, поверив в фальшивый выигрыш

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В Витебске 37-летняя женщина стала жертвой мошенников, переведя им почти миллион российских рублей. Ей поступило сообщение о якобы выигранных 100 тысячах российских рублей, хотя она не участвовала ни в каком розыгрыше. Мошенники убедили её, что для получения приза необходимо оплатить комиссию. Женщина перевела деньги, но злоумышленники продолжили уговаривать её вложить больше средств, обещая увеличение выигрыша. В итоге она отправила им свыше 925 тысяч российских рублей, надеясь на приз более миллиона.

Когда она решила вывести деньги, мошенники предложили либо поездку в Дубай, либо продолжение оплаты комиссий для перевода выигрыша на её карту. Столкнувшись с финансовыми трудностями, женщина хотела занять средства у знакомых. Однако муж, узнав об обмане, обратился в милицию.

Следователи допросили потерпевшую и свидетелей, изучили её переписку с мошенниками. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3 ст. 209).

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