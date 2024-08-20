В Витебске ликвидировано повреждение газопровода, эвакуированы дети из детского сада

19 августа, в Витебске по улице Шмырева при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне газопровода сотрудниками ООО “Строительная компания “Прометей” было повреждено трубопровод среднего давления диаметром 108 мм.

Пострадавших в результате инцидента нет. Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников Детского сада №8 оперативно эвакуировали в расположенную неподалеку Среднюю школу №43.

На место аварии оперативно прибыла бригада “Витебскоблгаза”. Утечка газа была полностью устранена, а аварийные работы завершены к 15:00.