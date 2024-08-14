В Витебске пациентке удалили огромную опухоль в 6 килограмм

48-летняя витеблянка долгое время не посещала гинеколога и обратилась в больницу скорой медицинской помощи только после ухудшения самочувствия.

При обследовании врачи выявили у нее опухоль матки и вентральную грыжу. 6 августа пациентке провели операцию, результат которой оказался впечатляющим.

“Врачи-гинекологи совместно с хирургами провели одновременное оперативное вмешательство, включающее экстирпацию матки с придатками и удаление грыжи. Общий вес удаленной опухоли составил 6,12 кг”, — сообщили “Витебскому Курьеру” в главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома.

Онлайн-издание Onlíner попросило прокомментировать этот случай врача-гинеколога Татьяну Пархоменко:

По ее словам, в условиях доступности медицинских услуг и УЗИ столь крупные опухоли матки встречаются довольно редко. Такие новообразования обычно легко обнаруживаются при осмотре у врача или на УЗИ. Подобные опухоли достигают довольно значительных размеров только в тех случаях, когда женщина долгое время не обращается за медицинской помощью.

Однако на данный момент нет информации о гистологическом анализе удаленной в Витебске опухоли, поэтому нельзя точно определить её природу. Это может быть как доброкачественная миома, так и злокачественная саркома. На УЗИ миомы и саркомы выглядят одинаково, поэтому их дифференциация возможна только после получения гистологического заключения.

Известны случаи, когда опухоли матки достигали огромных размеров. Например, в 2018 году в Сингапуре хирурги удалили миому весом 28 кг. Самая большая из зафиксированных опухолей весила 63 кг. Трудно поверить, но это факт.

Размер миомы определяется клетками, из которых она развивается. Согласно статистике, доброкачественные миомы встречаются у 70-80% женщин старше 40 лет. Обычно они небольшие и могут оставаться такими на протяжении всей жизни. Если при УЗИ обнаруживается, что размер узлов достигает 5-6 сантиметров, это уже является показанием к лечению.

К сожалению, прогнозировать рост миом невозможно. Однако если женщина регулярно наблюдается у гинеколога, и врач замечает значительное увеличение опухоли, назначается соответствующее лечение. Повторюсь, подобные случаи достаточно редки. Очень важно следить за своим здоровьем, и мы рекомендуем проходить УЗИ органов малого таза не реже одного раза в год.