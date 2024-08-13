«Профессионального бесправника» из Докшиц пришлось останавливать с применением оружия, чтобы отпустить

В Докшицах инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю микроавтобуса, но тот лишь ускорил движение.

Преследуя его, сотрудники неоднократно требовали остановиться, однако водитель, пытаясь уйти от преследования, сильнее нажимал на газ и игнорировал требования, создавая при этом реальную угрозу для других участников движения.

Сотрудникам ГАИ пришлось использовать табельное оружие. Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, они открыли огонь по колёсам преследуемого автомобиля. Даже на спущенных шинах водитель не оставлял попыток скрыться — он бросил автомобиль и попытался убежать, но был задержан.

Нарушителем оказался 28-летний житель Докшиц. Недавно он был лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но после этого уже дважды был задержан за рулём без прав.

Нарушитель, вероятно, продолжит свою «карьеру бесправника», несмотря на потуги сотрудников ГАИ. Правоохранительная система в её нынешнем виде неспособна остановить закоренелого нарушителя закона.