Силовики задержали директора строительных магазинов «Материк» за участие в протестах

Директор сети строительных магазинов «Материк» задержан за участие в уличных протестах. «Покаянное» видео с ним силовики опубликовали в одном из своих телеграм-каналов.



«Являюсь директором компании „Материк“. Задержан сотрудниками ГУБОПиК за участие в несанкционированных акциях 2020 года», — говорит на кадрах задержанный.

Также силовики заставили его рассказать, какая у него зарплата, и назвали «самым бедным и недовольным буржуем».

Подробностей задержания не приводится.

«Материк» — это беларуская сеть строительных гипермаркетов. Всего в Беларуси пять магазинов, два в Минске, по одному в Витебске, Бресте и Гродно.

