Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси сбили ударные дроны Украины 

Александр Лукашенко снова отличился. Он сообщил об уничтожении ударных беспилотников, прилетевших из Украины, над территорией Беларуси вечером 9 августа.

“В 19:04 на высоте 1,5 километра и на дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны были уничтожены несколько целей над территорией Беларуси. Мы подозреваем, что это были ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, они летели из Украины,” — заявил Лукашенко в полях Шкловского района. Он добавил, что оставшиеся цели были переданы России. По его словам, изначально воздушные цели с украинской территории двигались в направлении Смоленска, затем направились в район Ярославля, но были перехвачены российскими системами ПВО и уничтожены.

Следует отметить, что расстояние от восточной границы Украины до Ярославля примерно на 200-250 километров меньше, чем траектория полета транзитом через Беларусь.

“Неприятно то, что украинцы, как я предупреждал вас много раз, показывают, что к миру они не готовы и продолжают эскалацию напряжённости. Два дня назад на курском направлении они продвинулись на несколько десятков километров — 30-35. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации,” — приводит слова Лукашенко государственное информагентство БелТА.

“Зачем это Украине, я не понимаю, — добавил Лукашенко. — Но мы, как я говорил, чётко определились с ними и довели до них эту информацию, что любые провокации не останутся без ответа.”

В 2022 году Беларусь предоставила России свою территорию в качестве плацдарма для нападения на Украину. Беларусь не принимает непосредственного участия в активных боевых действиях, однако российские дроны регулярно летают через Беларусь, чтобы бомбить Украину, иногда даже взрываясь на территории нашей страны. Так, 16 июля под Бобруйском упал и взорвался российский дрон-камикадзе “Шахед”. Полеты российских ударных дронов “транзитом” через Беларусь фактически делают нашу страну участником войны на стороне РФ. За содействие России в войне против Украины Беларусь попала под западные санкции. Власти не комментируют полёты российской ударной авиации и не объясняют, почему иностранные ВВС хозяйничают в нашей стране, подвергая опасности граждан Беларуси.

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