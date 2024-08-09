Бухгалтера из Чашникского района осудили за хищение средств с колхозного счета

В Чашникском районе суд рассмотрел дело главного бухгалтера сельхозпредприятия, обвиняемой в хищении денежных средств. По информации прокуратуры, женщина, используя доступ к банковскому приложению, перевела на свой счет казенные деньги, превышающие сумму ее заработной платы. Общая сумма незаконно присвоенных средств составила более 1100 рублей.

Осознав содеянное, бухгалтер возместила ущерб и признала свою вину. Суд признал ее виновной по части 1 статьи 210 Уголовного кодекса за хищение через злоупотребление служебными полномочиями. Женщине назначено наказание в виде запрета на занятие должностей, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года, а также штраф в размере 8000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.