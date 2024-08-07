В Курской области России с начала августа 2024 года идут интенсивные боевые действия. Вооруженные силы Украины начали наступление на приграничные районы РФ, в том числе на города Суджа и Коренево. Украинские войска заняли около десяти населённых пунктов и важные трассы, а также объекты инфраструктуры, такие как газоизмерительная станция “Суджа”. ВСУ заняли более 350 квадратных километров территории в Курской области России. Это первый случай, когда подразделения регулярной украинской армии перешли границу РФ. Украинские войска установили контроль над населёнными пунктами Горналь, Гуево, Куриловка, Леонидово, Любимовка и рядом других. Были захвачены в плен российские солдаты-срочники, которых бросили командиры.

В результате боевых действий разрушены многие жилые здания, транспортные средства и инфраструктура. Разрушены здания администрации города Суджа, прокуратура и другие административные здания. В городах Суджа и других прилегающих населённых пунктах отсутствует электричество, вода и газоснабжение. Чиновники и силовики сбежали из зоны боевых действий, бросив местных жителей на произвол судьбы. Беззащитные граждане пытаются самостоятельно покинуть опасные районы, однако не знают, куда бежать, так как боевые действия идут на широком фронте, а достоверной информации от властей, конечно, нет.

Владимир Путин выступил с заявлением по этому поводу. Он вынужден был признать, что не знает, что делать, но надеется, что на совещании будет выработано какое-то решение. Вполне очевидно, что военно-политическое руководство воюющей страны не ожидало удара со стороны врага и оказалось полностью не готово к войне на своей территории.

В Курской области введён режим чрезвычайной ситуации, предпринимаются попытки “координировать восстановление порядка”. Однако местные жители жалуются на полное отсутствие помощи со стороны государства. Очевидцы сетуют, что это далеко не первый случай беспомощности властей перед лицом реальной угрозы.

Ситуация остаётся напряжённой, и боевые действия продолжаются, вызывая значительные разрушения и страдания среди местного населения. У войны свои законы. Война всегда возвращается туда, откуда пришла.