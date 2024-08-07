«Хочется петь песни на белорусском языке». Популярный российский блогер Варламов начал учить белорусский язык

Популярный российский блогер Илья Варламов рассказал, что решил выучить белорусский язык, который ему всегда нравился. Оказалось, что на этот шаг его побудили семейные корни. У Варламова бабушка по материнской линии родом из Беларуси. В нашей стране и сегодня проживают некоторые родственники блогера. В детстве Илья бывал в Беларуси и уже тогда впервые соприкасался с живой мовай.

Пока ему непросто даются некоторые естественные для нас звуки. Однако Илья решительно двигается вперед в изучении нового для себя языка. Он регулярно работает с репетитором, а также учит правила белорусского языка по учебнику по полчаса в день.

По словам блогера, благодаря изучению мовы у него поднимается настроение.

«Ты часок позанимался белорусским языком — и ты абсолютно счастлив. Этот язык дарит тебе абсолютное счастье, тебе хочется танцевать, бежать вперед, изучать его больше и больше, тебе хочется петь песни на белорусском языке».

Илья Варламов в своем блоге рассказывает об урбанистике, путешествиях, последних новостях. На его YouTube-канале более 5 млн подписчиков.

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