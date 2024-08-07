«Хочется петь песни на белорусском языке». Популярный российский блогер Варламов начал учить белорусский язык

Культура
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Популярный российский блогер Илья Варламов рассказал, что решил выучить белорусский язык, который ему всегда нравился. Оказалось, что на этот шаг его побудили семейные корни. У Варламова бабушка по материнской линии родом из Беларуси. В нашей стране и сегодня проживают некоторые родственники блогера. В детстве Илья бывал в Беларуси и уже тогда впервые соприкасался с живой мовай.

Пока ему непросто даются некоторые естественные для нас звуки. Однако Илья решительно двигается вперед в изучении нового для себя языка. Он регулярно работает с репетитором, а также учит правила белорусского языка по учебнику по полчаса в день.

По словам блогера, благодаря изучению мовы у него поднимается настроение.

«Ты часок позанимался белорусским языком — и ты абсолютно счастлив. Этот язык дарит тебе абсолютное счастье, тебе хочется танцевать, бежать вперед, изучать его больше и больше, тебе хочется петь песни на белорусском языке».

Илья Варламов в своем блоге рассказывает об урбанистике, путешествиях, последних новостях. На его YouTube-канале более 5 млн подписчиков.

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