На оздоровление каждого медика в Витебской области государственный отраслевой профсоюз выделил 3,7 рубля

Более Br21,5 тыс. направила за полгода Витебская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения на удешевление путевок в санатории для медиков и членов их семей, передает БЕЛТА со ссылкой на обком отраслевого профсоюза.

Согласно статистике, по состоянию на 2021 год в Витебской области трудилось 5747 медработников. Таким образом, на каждого работника системы здравоохранения Витебской области государство выделило всего 3,7 рубля.

Только 111 работников медицинской сферы получили “помощь по удешевлению путевок”, – отметили в госструктуре. Причем частичная помощь оказывалась только членам профсоюза.

Размер матпомощи на удешевление стоимости путевок для 111 медработников составлял от 40 до 120 рублей. Статистически, на прямую помощь медикам государственный профсоюз потратил всего несколько тысяч рублей. На что ушли остальные взносы медиков, не сообщается.

Напомним, что медицинский профсоюз финансируется преимущественно самими медиками и состоит из их взносов. Сами взносы, обычно фиксированные, ежемесячно или ежегодно выплачиваются членами профсоюза и составляют основной источник доходов профсоюза.

Размер взноса в медицинский профсоюз в Беларуси может варьироваться в зависимости от конкретной организации и уровня дохода членов профсоюза. В среднем, взнос составляет около 1% от ежемесячной заработной платы медицинского работника, что может составлять от 6 до 20 рублей в месяц (или от 72 до 240 рублей в год). Общая сумма взносов медиков Витебской области может составлять более 1 000 000 рублей (при условии, что все они являются членами профсоюза). Таким образом, на прямую поддержку медиков было направлено менее 1% взносов медиков.