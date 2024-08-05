Спасатели помогли двум заблудившимся женщинам выйти из леса в Витебском районе

В Витебском районе спасатели оказали помощь двум женщинам, заблудившимся в лесу. Любительницы «тихой охоты», 1964 и 1983 годов рождения, потерялись в лесном массиве недалеко от деревни Ильичевка 1 августа. Женщины не заметили, как перестали узнавать местность и попытались самостоятельно выйти из леса. Однако, осознав, что без помощи не обойтись, обратились в экстренные службы.
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