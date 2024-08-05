Спасатели помогли двум заблудившимся женщинам выйти из леса в Витебском районе

Поиски начались с района, где потерявшиеся предположительно зашли в лес. Весь это время они поддерживали связь с женщинами по телефону. В какой-то момент одна из потерявшихся сообщила, что слышит сирену, что помогло спасателям определить их местонахождение. В результате спасатели успешно вывели женщин из леса, и помощь медиков им не потребовалась.