Незаконное вооружённое формирование “Вагнер”, входящее в состав вооружённых сил России, снова понесло большие потери, на этот раз в Мали. Масштабный удар российской армии нанесли племена кочевников-туарегов. Более 80 наёмников из состава группы “Вагнера” были убиты, 15 попали в плен.

Да, это то самое элитное соединение российской армии, которое в 2023 году ценой немыслимых потерь (более 20,000 человек убитыми) захватило небольшой украинский город Бахмут. Это та самая группировка, которая во главе с Евгением Пригожиным, приближённым к Владимиру Путину, совершила вооружённый мятеж, почти дошла до Москвы, но затем бросила бронетехнику и с позором бежала в Беларусь под гарантии Лукашенко. Группировка “Вагнер” была официально признана в России незаконной. Путин даже назвал “Вагнер” несуществующей организацией, признав при этом, что он финансировал “несуществующее” незаконное вооружённое формирование напрямую из бюджета РФ. Затем произошла ликвидация всей верхушки “Вагнера”. По словам Путина, бойцы просто играли с гранатами на борту самолёта. В результате взрыва маленькой гранаты огромный самолёт развалился в воздухе и упал, если верить официальной версии.

С тех пор и по настоящее время бандформирование “Вагнер” базируется в Беларуси. Преступники обучают белорусских военных воевать по-вагнеровски — мясными штурмами. Для них смерть — это бизнес, повсюду они сеют смерть. За годы существования группировка “Вагнер” совершила множество тяжких военных преступлений в ряде стран Африки, а также в Украине. Группировка признана террористической организацией в ряде цивилизованных стран мира.

Символ “Вагнера” — кувалда — сегодня является символом жестоких убийств, пыток, террора, геноцида населения и морального распада членов организации. С кувалдой пока еще бегают некоторые чиновники и силовики, являющиеся сторонниками “русского мира” в Беларуси. Дурной пример некоторых ничему не учит.