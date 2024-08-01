В Витебске на аукционе продадут здание венерологического стационара

Аукцион Витебск Бизнес
Автор Опубликовано

В Витебске с аукциона продадут здание венерологического стационара. Продавцом выступает учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии». Комплекс зданий, включенный в лот, расположен на улице Максима Горького.

На продажу выставлены следующие здания:

  1. Лечебный корпус (одно-двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1004,3 кв.м), построенный в 1946 году и введенный в эксплуатацию в 1960 году — ул. Максима Горького, 183.
  2. Административно-лабораторный корпус (одноэтажное кирпичное (деревянное) здание общей площадью 176,7 кв.м), построенный в 1983 году и введенный в эксплуатацию в 2018 году — ул. Максима Горького, 183/5.
  3. Хозяйственный корпус (одноэтажное кирпичное здание общей площадью 180,4 кв.м), построенный в 1961 году — ул. Максима Горького, 183/3.
  4. Хозяйственный корпус (одноэтажное кирпичное здание общей площадью 81 кв.м), построенный в 1978 году — ул. Максима Горького, 183/4.
  5. Склад (одноэтажное кирпичное здание общей площадью 58,7 кв.м), построенный в 1977 году — ул. Максима Горького, 183/1.
  6. Склад (одноэтажное кирпичное здание общей площадью 78,4 кв.м), построенный в 1961 году — ул. Максима Горького, 183/1.

Также в лот входят благоустройство участка и водопроводная сеть. Новый владелец недвижимости получит право аренды участка площадью 0,6391 га на 25 лет.

Начальная стоимость лота составляет 98 569 рублей 69 копеек. Аукцион состоится 5 августа.

Два коровника в Чашникском районе выставлены на аукцион за одну базовую величину

аукцион бизнес
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.