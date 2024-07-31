Новый маршрут из Витебска в Смоленск с пересадкой в Заольше

С 2 августа можно будет доехать из Витебска в Смоленск на поезде, сообщает региональное отделение Белорусской железной дороги (БЖД). Пригородные поезда будут ходить с пересадкой на приграничной станции Заольша и оплатой в разных валютах.
Новости рубрики
Капитальный ремонт путепровода Металлистов начался
021
В Новополоцке планируют реконструкцию одного из городских
012
В агрогородке Литусово Сенненского района планируют
017
Недостроенную поликлинику на Богдана Хмельницкого в Витебске предлагают за 120 рублей: но есть подвох
На улице Богдана Хмельницкого в Витебске вновь предлагается
055