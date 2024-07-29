В Витебске предпринимателю грозит 7 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на 200 000 рублей

Происшествия
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В Витебске на скамье подсудимых окажется 42-летний предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 000 рублей. Согласно материалам уголовного дела, предприниматель, занимающийся оптовой и розничной торговлей изделиями из металла, в течение пяти лет использовал упрощённую систему налогообложения с помощью аффилированного предприятия.

Эта схема позволила ему вносить ложные данные в налоговые декларации, что привело к недоплате налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. В результате, государственному бюджету был причинён значительный ущерб.

После проверки материалов дела прокуратура Витебской области признала обвинения обоснованными и передала дело в Октябрьский суд города Витебска. Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы за умышленное уклонение от уплаты налогов, которое привело к крупному ущербу для бюджета.

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