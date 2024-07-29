В Витебске состоялась продажа двух зданий напротив Полоцкого рынка

29 июля в Витебске прошли торги, на которых были проданы два здания, расположенные на улице Ленинградской напротив Полоцкого рынка. Организатором выступило коммунальное унитарное предприятие «Центр недвижимости г. Витебска».

На продажу были выставлены здания под номерами 17 (инв. № 200/С-59961) и 17/1 (№ 200/С-59962), включая сопутствующую инфраструктуру и право аренды земельного участка. Эти здания когда-то принадлежали ПМК-3. Первое здание — административно-бытовой корпус, представляющий собой 1-3 этажное кирпичное строение, общей площадью 1145,6 квадратных метра, построенное в 1971 году. Второе здание — двухэтажный кирпичный производственный корпус площадью 1194,1 квадратных метра, также построенный в 1971 году.

Новому владельцу также переходят права на земельный участок площадью 1,4585 гектара. Начальная цена лота составляла 634 541 рубль 30 копеек. На аукцион зарегистрировался только один участник, поэтому торги были признаны несостоявшимися, и участник получил право приобрести эту недвижимость за 666 268 рублей 37 копеек.

Дополнительно покупатель должен будет возместить балансодержателю расходы, связанные с подготовкой имущества к продаже, в размере 2181 рубля 27 копеек.