Капитальный ремонт путепровода Металлистов завершится в сентябре

Капитальный ремонт путепровода Металлистов начался 11 декабря 2023 года, когда движение всех видов транспорта и пешеходов было полностью закрыто. С тех пор на объекте работают вахтовым методом по две недели бригады филиала «Мостостроительное управление № 5» ОАО «Мостострой».

Первоначально завершение работ планировалось на ноябрь 2024 года, однако сроки были пересмотрены и ускорены до сентября.

На текущий момент завершено строительство около 80 метров путепровода, включая два пролета по 25 метров и средний пролет длиной 30 метров. Впереди установка заградительных перил, обустройство подходов, лестниц и тротуаров, а также укладка асфальта.