МВД Беларуси намерено запретить продажу сувенирных денег из-за роста мошенничества

Согласно данным милиции, за последние полгода зарегистрировано 340 случаев сбыта такой продукции. Из них 132 случая касались изделий, напоминающих белорусские рубли. Речь идет о так называемых «дублях» и «цублях», которые внешне схожи с настоящими белорусскими рублями, но имеют надписи «100 дублёў» вместо «100 рублёў» и изготовлены из дешевой бумаги.

В МВД отмечают, что кассиры часто не проверяют подлинность банкнот, что ведет к административной ответственности за невнимательность. В 2024 году в отношении лиц, осознанно использовавших сувенирные деньги, возбуждено два уголовных дела за мошенничество, а еще два человека привлечены к административной ответственности за мелкое хищение.

Теперь МВД стремится запретить продажу сувенирных денег на территории Беларуси. Однако пока неизвестно, коснется ли запрет только тех, что похожи на белорусские рубли, или всех видов сувенирных банкнот.