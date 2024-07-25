В Витебске найден подозреваемый в убийстве собаки

В Витебский районный отдел внутренних дел поступило заявление от местного жителя о пропаже его собаки. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, включавшая специалиста Витебского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

В ходе осмотра придомовой территории судебный эксперт заметил в траве фрагмент бумаги, который оказался пыжом от ружейного патрона. Дальнейший осмотр привел к обнаружению следов крови и картечи, застрявшей в почве. Эти улики указывали на то, что собака уже погибла.

Несмотря на ночное время, следственно-оперативная группа продолжила работу в прилегающей местности. Их усилия увенчались успехом — в придорожной канаве под камнем был найден труп пропавшей собаки с огнестрельным ранением.

За хозяйственной постройкой на территории соседнего домовладения был найден мешок с частями оружия. Экспертиза подтвердила, что это гладкоствольное охотничье ружье модели «ИЖ-58» 16 калибра с горизонтальным расположением стволов, пригодное к стрельбе. Металлический предмет, изъятый из грунта, был идентифицирован как картечина охотничьих патронов центрального боя.

В течение суток установить подозреваемого в убийстве собаки и изъять незаконно хранящееся незарегистрированное охотничье ружье.