В связи с проведением фестиваля «Viva Braslav Open Air» в Браславе будут введены временные ограничения на движение транспорта.

С 7:00 25 июля до 7:00 28 июля будет ограничен проезд по улице Гагарина от пересечения с улицей Булойчика до пересечения с внутрихозяйственной дорогой Национального парка «Браславские озера».

С 7:00 26 июля до 12:30 28 июля ограничение движения коснется улицы Гагарина от перекрестка с диагностической станцией «Белтехосмотр» до деревни Красносельцы, улицы Булойчика от пересечения с Советской улицей до пересечения с улицей Гагарина, а также улицы Ленинской от пересечения с Советской улицей до пересечения с улицей Булойчика.