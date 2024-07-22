Плановый ремонт тепловых сетей: отключение горячей воды в Витебске с 23 июля по 4 августа

С 0:00 23 июля 2024 года до 23:59 4 августа 2024 года будет проводиться плановый ремонт тепловых сетей от Витебской ТЭЦ. В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение в следующих районах:

Улицы: 39-й Армии, Академика Павлова, Белинского, Бебеля, Белобородова, Будённого, Бумагина, Бядули, Богдана Хмельницкого (дома №2, 3, 4/16, 5/14 (Белсоюзпечать), 7/13, 10 (Управление юстиции, центр занятости)), Вострецова, Витебская, Войкова, Герцена, Городокская, Горбачевского, Максима Горького, Гончарная, Гоголя, Глинки, Гражданская, Добролюбова, Димитрова, Евстигнеева, Жореса, Замковая, Зеньковой, Золотогорская, Калинина, Космонавтов, Кирова, Кольцова, Комсомольская, 5-я Кооперативная, Красина, Кондратьева, Ломоносова, Локомотивная, Леонова, Карла Маркса, Мичурина, Мясникова, Набережная, Новый Быт, Некрасова, Октябрьская, Орджоникидзе, Пороховая, Покровская, Пушкина, Пролетарская, Прядильная, Репина, Революционная, Розы Люксембург, Социалистическая, Сметанина, Советской Армии, Свердлова, пер. Стахановский, пер. Строительный, Ильинского, 4-й Индустриальная, Шагала, Широкая, Энгельса, пер. Энергетиков, ул. 4-я Чкалова, Ямская, пл. Победы, пл. Свободы.

Ленина (дома №6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16/22, 16/7, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26/2, 26а, 28, 30/21, 32, 33а, 35).

Ленинградская (дома №2, 4, 15, 16, 17, 18, 27, 37, 39).

Правды (дома №3, 5, 7а, 8а, 18, 18 к.1, 24).

Титова (дома №12, 12а, 14, 16, 20, 20а, 20 к.1, 20 к.1а, 22, 24).

Проспект Черняховского (дома №5, 7, 9, 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20 к.3, 22).

Проспект Фрунзе (дома №11, 13а, 13, 13а/1).

Посёлок Кировский.

С 9:00 23 июля 2024 года до 23:59 25 июля 2024 года будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением.