Фермеру грозит до семи лет тюрьмы за мошенничество с бычками

18 июля 2024 года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жителя Минска, обвиняемого в мошенничестве с крупным рогатым скотом.

Согласно данным прокуратуры, в апреле 2023 года глава крестьянского фермерского хозяйства приобрел в одной из аграрных организаций Докшицкого района 35 бычков общим весом 5160 килограммов за 38 000 рублей. Скот предполагалось доращивать, однако в тот же день фермер сдал бычков на мясокомбинат, получив за это 45 000 рублей.

Фермер не спешил рассчитываться с колхозом, где были приобретены бычки, и остаток долга по договору превысил 30 000 рублей. Прокуратура квалифицировала его действия как мошенничество в особо крупном размере и возбудила уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции данной статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Для проведения предварительного расследования прокурор направил дело в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области.