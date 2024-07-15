Целый букет медикаментов выявили в говядине Витебского мясокомбината

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Россельхознадзор сообщил об обнаружении ряда медицинских препаратов в говядине, произведенной ОАО «Витебский мясокомбинат». В связи с этим статус этого предприятия в Реестре предприятий Таможенного союза был изменен на «усиленный лабораторный контроль».

Среди выявленных веществ в говядине присутствовали азитромицин, тулатромицин, аминоантипирин, кетопрофен, метиламиноантипирин и формиламиноантипирин. Эти препараты включают антибиотики, анальгетики и противовоспалительные средства.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации направила запрос в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь с просьбой принять соответствующие меры.

Отметим, что месяцем ранее также были обнаружены лекарственные средства в говядине, произведенной ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика».

Россельхознадзор будет контролировать ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» и ОАО «Молоко» Витебска

Витебск происшествие
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