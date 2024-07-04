В Новополоцке появится новый плоскостной фонтан: проект обойдется в 140 000 рублей

В Новополоцке планируют реконструкцию одного из городских фонтанов, расположенного на пересечении улиц Калинина и Парковой. Коммунальное унитарное предприятие «Новополоцкая управляющая компания» проводит запрос для выбора подрядчика, который выполнит инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, а также разработает проектную документацию.

Судя по документации, фонтан, состоящий из нескольких концентрических окружностей, который находится в районе зданий 2А и 2Б на улице Калинина, будет преобразован в плоскостной фонтан, аналогичный тому, который установлен на площади Победы в Витебске. Новый фонтан будет иметь три группы сопел по 11 струй в каждой, всего 33 струи. Вдоль фонтана со стороны улицы Калинина планируют разместить скамейки.

Ориентировочная стоимость разработки проектной документации и изыскательских работ составляет 140 000 рублей. Финансирование этих работ будет осуществляться за счет бюджетных средств. На выполнение всех работ отводится более трех месяцев, и согласно условиям закупки, они должны быть завершены к 5 декабря. Таким образом, насладиться новым фонтаном жители Новополоцка смогут не ранее весны 2025 года.