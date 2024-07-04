Dнезапно скончался витебский правозащитник Леонид Светик

28 июня в Варшаве внезапно скончался витебский правозащитник Леонид Светик. Господин Леонид помогал жителям региона правовыми и юридическими советами, способствовал развитию независимой прессы в Витебске. В разное время он был издателем и редактором нескольких интернет-СМИ. В 2021 году он был вынужден покинуть Беларусь из-за угрозы уголовного преследования.

Некоторое время Леонид Светик жил в Украине, затем переехал в Польшу. В Варшаве он продолжал заниматься правозащитной и редакторской деятельностью.

В последние годы Леонид страдал от гипертонии, но старался следить за своим состоянием, регулярно принимал лекарства. Здоровье иногда подводило — случались резкие скачки артериального давления. Так произошло и в тот день, когда его не стало: повышение давления стало фатальным. Скорая помощь, приехавшая через считанные минуты после вызова, пыталась спасти его жизнь, но возможности врачей не безграничны…

Леониду Светику было 59 лет. Последние 15 лет он тесно сотрудничал с журналистами по вопросам правозащиты. А ещё Леонид писал стихи, многие из которых остались в рукописях и компьютерных заметках.